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Doğu Marmara'nın zam şampiyonu karpuz oldu

22,54 ile limon oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2018 Eylül ayı bilgilerini açıkladı. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 65.87 ile karpuz olurken, fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde -


Karpuzu, yüzde 40.72 artışla domates, yüzde 33.89 artışla salça, yüzde 30.80 artışla sivri biber ve yüzde 28,56 artışla okul defteri takip etti.


Fiyatı düşenlerde ise limonu, yüzde -20.41'le balık, yüzde -8,71'le tişört (kadın için), yüzde -8,47'yle elma ve yüzde -6,34'le kuru soğan takip etti.

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