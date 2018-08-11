Doğu Marmara’nın zam şampiyonu kiraz oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2018 Temmuz ayı bilgilerini açıkladı. Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Temmuz ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 18,20 ile kiraz olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -

Kiraz yüzde 18,20, kayısı yüzde 15,49, domates yüzde 11,61 ve maden suyu ve sodası yüzde 11,28 oranında artış gösterirken, şeftali yüzde -25,99, kadın tişört yüzde -15,52, patates yüzde -14,08, taze fasulye yüzde -13,46, etekte yüzde -11,18 oranında fiyat azaldı.