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03 Aralık 2017 15:38

Dolandırıcılık suçundan aranan iki kişi jandarmaya yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yaptıkları yol kontrolleri sırasında dolandırıcılık suçu ile aranan 2 şahsı yakaladı.

Dolandırıcılık suçundan aranan iki kişi jandarmaya yakalandı

03 Aralık 2017 15:38


Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrolleri sırasında insanların dini duygularını sömürerek dolandırıcılık yapan M.A isimli şahsı yakaladı.


Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’nce aranan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ekiplerin, gece yaptıkları yol kontrolleri sırasında ise İstanbul’dan, Düzce’ye gelen aynı zamanda İstanbul ve Konya illerinde kredi kartı dolandırıcılığına karışarak aranması bulunan A.K. isimli şahıs da yakalandı. Zanlı jandarmada yapılan sorgusunun ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.




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