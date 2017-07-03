Dönerle birlikte pişiyorlar

Son yıllarda ilk kez bu kadar yüksek hava sıcaklığı ve nemle karşılaşan Düzceli vatandaşlar saklanacak serin bir yer ararken döner ustaları ise böyle bir şanstan mahrum kalıyorlar. Gölgede dahi sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı Düzce’de dönerciler ocak başında 50 derece ulaşan ateş karşısında adeta döner gibi pişiyorlar. Hava sıcaklığı ve dönerin sıcaklığı birbirine karıştığında sıcaklık 100 dereceyi buluyor.

Bölge genelinde son günlerde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkamaz duruma gelirken ekmek parasını kazanmak için çalışan dönerci ustaları kavurucu sıcaklıkta ailesini geçindirmek için sıcağa karşı direniyorlar.

“Dönerle birlikte kendimiz de pişiyoruz”

"Yazın işimiz çok daha da zor oluyor" diyen dönerci dükkanı sahibi Ümit Akti, "Yeri geliyor sıcaklıklara bile dayanamıyoruz. Çünkü ocak başında sıcaklık derecesi dışarıda ki sıcaklıkla birlikte 100 dereceyi buluyor. Dönerle birlikte kendimiz de pişiyoruz. Sıcaklar nedeniyle günde 4-5 kilo su tüketiyorum. Serinlemek için de arada bir dışarıya çıkıyorum ama yine ocak başına geldiğimizde kavruluyorum. En çok öğle aralarında iş yoğunluğu nedeniyle hem de sıcaklar nedeniyle kavruluyoruz. Ekmek aslanın ağzında ve biz işimizi severek yapıyoruz” dedi.