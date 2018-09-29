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DOSB web sitesi yenilendi

Düzce Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait web sitesi yenilendi.


www.duzceosb.org.tr'den ulaşılabilen site, tasarımı ve içeriği ile sanayi sektörü okuyucusu açısından daha etkin hale getirildi. DOSB sitesi güncel haberleri, Türkiye genelindeki OSB'lerdeki gelişmeler ve firmalar açısından detaylı bilgileri içeriyor. Sitede ayrıca OSB Mevzuatları, yönetmelikleri, imar ve planlı alanlara ilişkin tüm veriler bulunuyor. Serbay Interactive Dijital Reklam Ajansı tarafından hazırlanan site, talep ve ihtiyaçlara göre güncellenerek geliştiriliyor.

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