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03 Aralık 2017 15:56

DOSOD öğrencilerle gizli güzelliklerin peşinde

Düzce Otomobil Sporları Offroad Derneği (DOSOD) üyeleri yaptıkları organizasyon ile Düzce Üniversitesi’nde okuyan Otomobil Sporları Öğrenci topluluğu üyeleri ile birlikte Düzce’yi keşfe çıktı.

DOSOD öğrencilerle gizli güzelliklerin peşinde

03 Aralık 2017 15:56

Düzce’nin resmi offroad yarışlarını düzenleyerek turizmine katkı sağlayan DOSOD yaptığı organizasyon ile üniversite öğrencilerine Düzce’nin gizli kalmış doğal güzellikleri ile buluşturuyor.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’e kayıtlı iki yarışı Düzce’de yapan ve Düzce turizmine önemli katkı sağlayan Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Derneği (DOSOD) üyeleri bu defa da Düzce Üniversitesi’nde kurulan otomobil sporları öğrenci derneği üyeleri ile birlikte Düzce’nin doğal güzellikleri olan aynı zamanda da zorluk parkurları bulunan yerleri gezdiriyor.


Gezi öncesinde Düzce Belediyesi önünde toplanan DOSOD üyeleri jiplerine aldıkları öğrenciler ile zorluk yolculuğa başladı. Yolculuk öncesinde açıklama yapan Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Derneği Başkan Yardımcısı Gürbüz Özkurt, ulusala aday iki yarış düzenlediklerini belirterek gezi hakkında bilgiler verdi. Gürbüz Özkurt; “Yarışlarda bize yardımcı olamak üzere gözetmen heyeti oluşturmamız gerekiyordu. Daha önce yakın illerden bunları temin ediyorduk. Bu sorunumuzu ortadan kaldırmak için Düzce Üniversitesi’nde Düzce Otomobil Sporları öğrenci topluluğu oluşturduk. Bu kapsamda üniversitedeki öğrenci topluluğundaki arkadaşlarımızla birlikte geleneksel hale getirdiğimiz 2. safari offroad turunu Karamen Havva adı altında düzenliyoruz. 40 Öğrencimiz 17 aracımızla Sinekli Abant istikametine oradanda Kocayayla güzergahına gideceğiz. Bu bir günlük bir gezi olacak. Sabah 09:00’da yola çıkacağız. Akşam 18:00’de de öğrencilerimizi güvenli bir şekilde Düzce’ye getirmiş olacağız. Amacımız daha fazla öğrenci arkadaşımıza ulaşarak, offroadun maceralı serüveni ile daha fazla öğrenci arkadaşımızı tanıştırabilmek” dedi.


Ardından araçlara binen DOSOD üyeleri ve Düzce Üniversitesi Otomobil Sporları Öğrenci Topluluğu üyesi gençler yola çıktı.




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