"Dövüşe 5 kala" mesajını atan zanlı Düzce’de yakalandı

İstanbul’daki gece kulübü katliamının öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabından "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan ’Woo George’ isimli kullanıcı, Düzce Cumayeri’nde gözaltına alındı.

İstanbul Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan kişi olduğu öne sürülen zanlı Düzce’de gözaltına alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy’de terör saldırısının gerçekleştirildiği eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan "Woo George" isimli kullanıcıya yönelik çalışma yaptı. Düzce’nin Cumayeri ilçesinde oturan F.S.M.’nin evine baskın yapıldı.

Şahsın aynı zamanda Woo George isimli sahte hesabı da kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda, şüpheli F.S.M.’nin Düzce’deki evine operasyon düzenledi. Operasyonda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.