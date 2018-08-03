Down sendromlu gençlerin çalıştığı kafe 1. yılını kutladı

yaşını kutladı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kafede yarı zamanlı çalışan 18 genci tam zamanlı olarak işe aldıklarını ve asgari ücret üzerinden maaş alacaklarını söyledi.

Düzce Belediyesi projesi olan ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen 18 down sendromlu gencin çalıştığı Kusursuz Kafe 1. yılını doldurdu. Kafenin açılışının yıl dönümü nedeniyle kafede bir program düzenlendi. Programa Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Beyaz Ay Derneği Düzce Şube Başkanı Nurullah Çelebi, kafe çalışanları ve davetliler katıldı.

Vali Dağlı, “Bir Avrupa Birliği projesi olarak başlayan projenin bitmesine rağmen Düzce Belediyesi tarafından devam ettiriliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz için çok güzel bir hizmet. Gençlerimiz burada kendilerini daha iyi ifade edip geliştiriyorlar. Ayrıca sosyal hayata ayak uyduruyorlar. Bu yüzden çok güzel bir faaliyet. İnşallah daha uzun yıllar, bu birinci yıl pasları kesilir” şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise kafede çalışan down sendromlu gençlerin tam zamanlı olarak işe alındığını belirterek, “Kusursuz Kafe’nin birinci yılını pasta keserek kutladık. Bu gibi projeler Türkiye’de çeşitli illerde var fakat Düzce’deki bu proje en fazla kişi çalıştıran proje. 18 özel kardeşimiz burada çalışıyor. Aileleri ile gelip burada çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımız burada part time çalışıyorlardı. Ancak bugün birinci yılını doldurduğu bu günde kendilerine bir sürprizimiz var. Arkadaşlarımız artık tam zamanlı çalışacaklar ve tam maaş alacaklar. Kendilerine bu haberi vermiş olduk. Bundan sonra tam zamanlı çalışıp, maaşlarınız yüksek olacak. Bir asgari ücretlinin aldığı maaşı alacaklar” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri gençlerle oturup sohbet ettiler.