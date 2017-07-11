Mustafa Özyörük sağlık standartları açısından Düzce’yi Türkiye genelinde öncü illerden biri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Düzce İl Müdürü Dr. Mustafa Özyörük basın mensupları ile bir araya geldi. İl Müdürü Özyörük basın mensuplarını her zaman bir sağlık müfettişi gibi görmeyi istediklerini vurguladı.

İlk işi sağlık haritası çıkartmak oldu

Göreve başladığında ilk olarak Düzce’nin sağlık haritasını çıkarttığını dile getiren Özyörük, “Göreve başlayalı takriben 7 ay gibi bir zaman oldu. Uzun zamandır bir tanışma toplantısı yapmayı planlıyorduk. İlk 6 ayda yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız işlerin bir dokümantasyonunu hazırladık. Düzce’nin örnek bir il olması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Sağlık önceliğimiz. Bu nedenle göreve başladığımızda yaptığımız ilk iş ilimizin sağlık haritasını çıkartmak oldu. Bu çalışma doğrultusunda bir dokümantasyon hazırladık ve ilimizin tüm karar organlarına gönderdik. Birçok proje tasarladık. Bunların bir kısmı hayata geçti. Bir kısmı da devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Rehabilitasyon işlemleri başladı

Yapılan çalışmalara kısaca değinen Dr. Özyörük sağlık teşkilatının tüm organlarının rehabilitasyon işlemlerine başlandığını hatırlatarak “En önemli projelerimizin başında parçalanmış olan hastane birimlerinin birleştirilmesi vardı. Sayın Genel Sekreterimiz İbrahim Özcan’ın da girişimleriyle bu işi yaptık. Diş Hastanemiz ve Atatürk Devlet Hastanemizin tadilat, tamirat ikmal işlemini çok hızla sürdürmek öncelikli işlerimiz arasında yer aldı. Bunun dışında sağlık teşkilatının tüm organlarının rehabilitasyon işlemlerine başladık” dedi.

Aile hekimliği için gereken yapıldı

Dr. Mustafa Özyörük, Aile Hekimliği uygulamasının standartlarını yükseltmek için gerekli girişimleri yaptıklarını belirterek “Düzce Aile Hekimliğinde pilot ildi ve Türkiye’ye örnek oldu. Fakat sağlık göstergelerine bakıldığında daha iyi noktalara gelebileceğimizi gördük. Bunun için gerekli yatırımları yaptık” diye konuştu.

Kendilerine yılsonuna kadar süre verdiler

Tüm hizmet binaları en iyi tefrişatla hizmet verebilmesi için kendilerine yıl sonuna kadar süre verdiklerini dile getiren Mustafa Özyörük şöyle devam etti: “İlçe entegre hastanelerimizde halen deftere kayıt yapılmaktaydı. Otomasyona geçildi. Tüm hizmet binalarımızın aynı standartta ve en iyi tefrişatla hizmet verecek hale gelmesi için yıl sonuna kadar kendimize zaman verdik.”

Basını sağlık müfettişi olarak görmek istiyoruz

Basının desteğine ihtiyaç duyduklarını ve basın mensuplarını birer sağlık müfettişi olarak görmek istediklerini vurgulayan Dr. Özyörük “Vatandaşımızın sağlık hizmetinden nasıl faydalanacağını öğrenmesi gerekiyor. Bu anlamda basının desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Biz tüm basın mensuplarını birer sağlık müfettişi olarak görmek istiyoruz. Buluşmaları sık aralıklarla gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz” dedi.

Düzce öncü il olacak

Dr. Özyörük Düzce’yi sağlık göstergeleri açısından Türkiye’de öncü bir il yapmayı amaçladıklarının altını çizerek “Daha yaşanabilir bir il olmayı hedefliyoruz. Düzce’de başardığımızı Türkiye’de de başarırız gibi bir inanca sahibiz. Sıfır hatayla çalışması gereken bir teşkilatız. Sağlık hata kabul etmiyor. Telefonlarımız 24 saat açık” dedi.

Whatsapp projesi

Projeleri arasında Whatsapp uygulaması ile vatandaşlara ulaşmak olduğunu söyleyen Özyörük “Whatsapp uygulamasını vatandaş ile aramızda bir köprü olarak kullanmak istiyoruz. Kapımız her zaman açık. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde mütevazi bir proje ofisi oluşturduk” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının yanındayız

Yönetici olarak sağlık çalışanlarının da her zaman yanında olduklarını ifade eden Özyörük “Temel prensiplerimizden biri de sağlıkta dönüşümün 2. döneminde daha yüksek kalite standartlarına ulaşan sağlık hizmetleri gerçekleştirmek. Düzce’de en iyiyi başarmayı hedefliyoruz. Biz yöneticiler olarak sağlık çalışanlarımızın hizmetindeyiz. Onların daha iyi çalışma koşullarına kavuşmaları için çaba harcıyoruz” ifadelerinde bulundu.