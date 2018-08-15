DTSO Başkanı Şahin, “Ekonomik saldırılara boyun eğmeyeceğiz”

Şahin açıklamasında, “Son günlerde yaşanan ekonomik saldırılar ve yıpratma politikaları devlet ciddiyetine aykırı olmakla birlikte Dünya Ticaret Kurallarıyla da bağdaşmamaktadır. Yaşanan ekonomik saldırıların temelinde yatan konuların siyasi sebepler olması ise bu durumu daha da vahim hale getirmektedir. Her zor durumda olduğu gibi millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırıların da üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Hükümetimizin açıklamış olduğu yeni ekonomik programa güveniyor, bu programın başarılı olabilmesi için sınai ve ticari olarak bize düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz. Düzce olarak ülkemizin milli hedeflerine en yüksek katkı sağlamayı borç biliriz. Üreten, büyüyen, global ekonomide söz sahibi olan Türkiye için elimizi taşın altına koyup daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz, daha fazla inanacağız” ifadelerine yer verdi.