DTSO Başkanı Şahin, “İhraç etmeden yol alamayız”

Burada konuşan DTSO Başkanı Tuncay Şahin, oda olarak her türlü kümelenme hareketine destek vereceklerini söyledi.

Toplantıda bu proje ile neler kazanılabileceği konusunda proje danışmanı Serdar Demirbilek çeşitli bilgiler verdi. Özellikle ciddi döviz dalgalanmalarının yaşadığı bu günlerde bu projenin çok daha fazla önem kazandığı konusunun altı çizildi.

“Düzce markasını oluşturmalıyız”

Düzce Brode Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Tuncer, brode konusunda Düzce’nin ciddi bir güç ve potansiyeli olduğunu, bu gücün ancak birlikte hareket edildiği zaman başarılı sonuçlar verebileceğini, özellikle markalaşma konusunda birlikte bir Düzce markası üretmenin çok önemli hale geldiğini belirtti. Dernek olarak Düzce’nin brode konusundaki makine parkını tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

“İhraç etmeden yol alamayız”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ülkenin zor günlerden geçtiğini, üretmeden ve ihraç etmeden yol alınmasının mümkün olmadığını belirterek “Her türlü kümelenme hareketine oda olarak her türlü desteği vereceğiz. Brode sektörüne sahip olduğu homojenlik ve birlikte hareket etmeye en uygun sektör olduğu için öncelikle önem veriyoruz. UR-GE projelerinde Ekonomi Bakanlığının yüzde 75 gibi çok büyük bir destek veriyor. Projenin ilk safhası olan İhtiyaç Analizi safhasında katılım yapacak üyelerimizin vermek zorunda olduğu yüzde 25’lik bölüm odamız tarafından karşılanması hususunu yönetim kurulu gündemine alacağız. Bu hususun bile kümelenmeye verdikleri önemin bir göstergedir” dedi.

Yaklaşık 15 firma UR-GE projesine katılım yapacaklarını beyan etti ve başvuru evrakları imzalanmasına başlanıldı.