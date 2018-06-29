DTSO Başkanı Şahin, “Söz üyede programını başlatıyoruz”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Sivrikaya, Metin Coşkun, Murat Saydam, Özkan Çakır ve Yalçın Top, Düzce’de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programının açılış konuşmasını DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Seçildiğimizden bu güne kadar 80’in üzerinde heyeti odamızda kabul ettik. Bu da bize kamuoyunun hem ciddi teveccühünü hem de oluşan yüksek beklentiyi gösteriyor. Öncelikli hedefimiz odamıza yeni hizmet binasını kazandırmak olacak. MARKA, KOSGEB, Sanayi Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü gibi birimlerin bir arada olduğu akıllı bir bina yapmayı hedefliyoruz.

Odamıza yönelik swot analizi çalışmalarını başlattık. Zayıf ve güçlü yönlerimiz, fırsat ve tehditlerimizi kendi içimizde değerlendirerek hizmet kalitemizi üst seviyelere taşımaya çalışacağız. Meclis çalışma komisyonları oluşturduk. Önümüzdeki hafta toplantılarına başlayacaklar. Marka ve Ekonomi Bakanlığından toplamda 4 projeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üyelerimizin iş seyahatlerindeki vize işlemlerini kolaylaştırmak üzere ilgili danışmanlık firmalarıyla anlaşmalarımızı yenileyerek vize desteklerimize devam ediyoruz. Temmuz Ayı MARKA dönem başkanlığı Düzce Valiliğimize geçiyor. Dönem başkanlığımız boyunca üyelerimizi teşvik ederek 150 milyon TL’lik destek aldırmayı amaçlıyoruz. DÜBİT, MARKA ve KOSGEB’le olan protokollerimizi kapsamlarını genişleterek yeniliyor, üyelerimizin bu kuruluşlardan daha etkin faydalanmalarının önünü açıyoruz. Düzce Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokol ile üyelerimiz ve birinci derece yakınları belirlenen bölümlerde tezsiz lisans üstü eğitim alabilecekler” dedi.

Söz üyede

Başkan Şahin, ‘Söz Üyede’ programını önümüzdeki ay itibariyle başlayacağını belirterek “Daha önce yayınladığımız fakat son dönemlerde ara verdiğimiz aylık faaliyet bültenlerini yeniden yayınlayacak bu bültenlerde üyelerimize azami derecede yer vermeye gayret edeceğiz. Düzce’deki sanayi kuruluşlarımızı sıkça ziyaret edeceğiz. Sanayi-Üniversite işbirliği programlarında üzerimize düşeni yaparak, sanayimiz ile bilim yuvamız üniversitemizi bir araya getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şahin ayrıca Çilimli OSB’de uygulanacak olan stratejiler konusunda da basın mensuplarına bilgiler verdi.