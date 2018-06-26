DTSO Başkanı Şahin “Yeni yönetim sistemi ülkemize hayırlı olsun”

Devlet Bahçeli’yi tebrik ediyoruz” dedi.

DTSO Başkanı Şahin, yaşanan seçimlerde demokrasi şöleni yaşandığını işaret ederek “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle birlikte ülkemiz dünyada nadir bulunabilecek demokrasi şöleni yaşamış, bu şölenin neticesinde de yeni bir yönetim sistemini kabul etmiştir. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakından yer alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi tebrik ediyoruz. Seçimlerin ardından oluşan siyasi tablonun ülkemiz geleceği için umut verici olduğu aşikardır. Eski Yönetim Kurulu Başkanımız Fahri Çakır’ın milletvekili olarak göreve gelmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Sanayicilerimizin sorunlarına yakından şahit olan, kendileri için görevde olduğu dönemde mücadele eden Fahri Çakır’ın meclisteki çalışmalarında ilimize önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Düzce, cumhur ittifakına büyük oranda destek vermiş ve cumhur ittifakını meclise göndermiştir. İlimiz, bu yüksek oy oranının karşılığını bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de alacaktır” ifadelerinde bulundu.