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DTSO Başkanı Tuncay Şahin Almanya'da

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 100’e yakın iş insanının katılım sağladığı heyetle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ziyareti öncesi Almanya’ya gitti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 100'e yakın iş insanının katılım sağladığı heyetle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ziyareti öncesi Almanya'ya gitti.


Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in de delegesi olduğu Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kuruluna ve Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu konulu toplantılar gerçekleştirilecek.


TOBB'un Almanya temaslarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri izleyecek.


Bu ay içinde önce Bakan Albayrak'ın, ardından Başkan Erdoğan'ın bu ülkeye giderek siyasi, güvenlik, diplomatik ve ekonomik alanlarda görüşmeler yapması ve çeşitli anlaşmalara imza atması bekleniyor.

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