DTSO binası için çalışmalar başladı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel'in açılış konuşmasıyla başlayan olağan Meclis Toplantısında, ilk olarak DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Şahin, üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine işaret ederek imzalanacak olan protokolle meclis üyeleri ve personelin üniversitede özel imkanlarla yüksek lisanslarını yapabileceklerini söyledi.

Tuncay Şahin, ayrıca Gölyaka Meslek Yüksek Okulu Turizm Otelcilik bölümünün odayı ziyaretleri esnasında mutfak malzemeleri yardımı konusunda talepte bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Tuncay Şahin'in konuşmasının ardından yönetim kurulunun olağan harcamalar için hazırladığı önergeler gündeme geldi. Önergelerin içerisinde Düzce ili Sporu Geliştirme Vakfı'na yapılacak olan yardım bedeli, Gölyaka MYO'ya yapılacak olan malzeme yardımı, yeni hizmet binasının yapımıyla ilgili teknik izin gibi konular yer aldı. Önergeler oy birliğiyle kabul gördü.

Yeni hizmet binasının yapımı amacıyla kurulan komisyonun önümüzdeki günlerde yeniden toplanacağını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, önlerindeki yasal prosedürleri ilgili kurumlarla irtibata geçerek kaldırdıklarını ve artık daha sağlıklı şekilde konunun tartışılabileceğini ifade etti.