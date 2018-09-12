DTSO, Düzce Üniversitesi ile yüksek lisans protokolü imzalandı

İmza töreni öncesinde DTSO Meclis Üyeleri Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) ve Teknopark'ı ziyaret etti. Burada kuruluşların çalışmaları hakkında bilgiler alan Meclis Üyeleri ziyaretlerin ardından Rektörlük binasına geçti.

Düzenlenen protokol imza törenine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ev sahipliği yaparken DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcıları Ümit Ülgen ve İbrahim Canpolat, Meclis Başkan Vekili Mustafa Gösterişli, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldılar.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sürekli gelişen bir üniversite olduklarını belirterek Düzce Üniversitesi'nin tercih edilen üniversiteler arasında olduğunu, 2006 yılında kurulmasına rağmen ilk 50 üniversite içinde olduklarını ifade etti. Çakar'ın açılış konuşmasının ardından hazırlanan Düzce Üniversitesi tanıtım filmi izlendi.

İmza töreninin öncesinde söz alan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, üniversiteye sanayi olarak yeterli değeri vermediklerini, sanayi ile üniversitenin gerçek anlamda iç içe olması gerektiğini ve bu dönemde bunu gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Şahin, sanayi yatırımlarının sağlıklı olabilmesinin yolunun akademik destek olduğuna işaret ederek, gerek oda olarak gerekse iş dünyası olarak Düzce Üniversitesi'ne sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından üyelerin ve personelin faydalanabileceği yüksek lisans protokolü imzalandı.