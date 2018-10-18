DTSO Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, katılımlarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Toplantının ilk bölümünde Düzce Üniversitesi DÜBİT Müdürü Prof.Dr. Halil İbrahim Uğraş ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, DÜBİT ve Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği konuları hakkında meclis üyelerine bilgiler vererek bundan sonraki süreç için de destek istediler.

Ağustos ayı mizanları ve yönetim kurulu önergelerinin de görüşülmesinin ardından olağan meclis toplantısı sona erdi.

Toplantıya Çin'de olmaları nedeniyle katılamayan Meclis Üyeleri Tanju Acar, Saadettin Kayışoğlu ve Ramazan Yıldırım, telefonla Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'i arayarak Meclis Üyeleriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdiler.