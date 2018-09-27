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DTSO Meclis ve toplu komite toplantıları gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı ve 6 ayda bir gerçekleştirilen toplu komite toplantısı gerçekleştirildi.


Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin açılış konuşmasıyla başladı. Meclis toplantısında Ağustos ayı mizanları onaylanırken, diğer konular kısmında odanın çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin meclis üyelerine bilgiler aktardı.


Meclis Toplantısının ardından toplu komite toplantısına geçildi. Yönetmelik gereği 6 ayda bir yapılması gereken toplu komite toplantısında söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, oda faaliyetleri ve geliştirilen projeler hakkında komite üyelerine bilgi vererek bu faaliyetlerde destek olmalarını istedi. Toplu komite toplantısında oda organ üyeleri oryantasyon eğitimi ile ilgili bilgiler de verildi.


Toplu komite toplantısı sohbet ortamında devam etti.

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