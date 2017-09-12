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12 Eylül 2017 14:26

DTSO Meclisi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası meclisi 2017-2018 Eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapma kararı aldı.

DTSO Meclisi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapacak

12 Eylül 2017 14:26


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ertan Taşlı’nın açılış konuşmasıyla başladı.


Taşlı, yaz döneminin ardından yapılan ilk meclis toplantısının hayırlar getirmesini diledi. Meclis toplantısında, aylık mizan ve yönetim kurulunun çeşitli konulardaki önergeleri gündeme alınırken, her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kırtasiye yardımıyla alakalı olarak Yönetim Kurulu’nun verdiği 100.000 TL’lik önerge toplantıya katılan tüm meclis üyeleri tarafından kabul edildi.


Toplantıda son olarak önümüzdeki hafta DESOB organizasyonuyla kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinliklerinde kullanılmak üzere 5.000 TL nakdi yardım yapılmasına karar verildi. Toplantı, Meclis Başkanı Ertan Taşlı’nın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.




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