DTSO üyelerinin Çin temasları sürüyor

Ticaret ve fuar gezisinde ilk durak Honk Kong da bulunan Elektrik -Komponent ve Guvenlik Ürünleri Fuarı oldu. Burada fuarı gezen ve ikili iş görüşmeleri yapan heyet daha sonra Çin Halk Cumhuriyetinin Guangzho eyaletinde bulunan ve Dünyanın ikinci büyük fuarı olan Canton Fuarını gezerek görüşmelerde bulundular.

Canton Fuarının ikinci gününde Çin Halk Cumhuriyeti Guanghzo Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu ve Ticaret Ateşesi Serdar Afşar ile fuar alanında görüşme yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Türkiye ve Düzce'nin Çin ile ticareti ile birlikte genel konularda istişare yapma imkanı buldular.

DTSO Meclis Üyeleri Sadettin Kayışoglu, Ramazan Yıldırım ve Tanju Acar, 8.Meslek Komitesi Başkanı Yunus Emre Gülay'ında aralarında bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Mustafa Yılmaz, Yusuf Yıldırım, Şenol Kurt, Veysel Karani Yıldırım ve Yunus Yıldırım ile birlikte Düzce Kent Dergisi Genel Yayın yönetmeni Cihat Tutkun'un da katılımı ile gerçekleşen Çin gezisi tüm hızıyla devam ediyor.