DTSO’da galericilere yönetmelik semineri

Programların açılış konuşmalarını Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar yaparken, yeni düzenlemeler hakkındaki anlatımları Ticaret Bakanlığı Ticaret Dairesi Başkanı Soner Kaya gerçekleştirdi.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları hakkında yönetmelik programının son bölümlerinde kürsüye çıkan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, üyelerin yeni çıkan yönetmelik ve uygulamalar hakkında sürekli bilgilendirildiğini, oda olarak üyelerin yasa ve kurallara azami uyumluluklarını gözetmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Şahin, İkinci El Motorlu Kara Taşıtları hakkında yönetmelikle ilgili de yetki belgesi alım şartlarından biri olan Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin odamız tarafından verildiğini belirterek "Odamız Türkiye’deki 30 akredite odadan biridir. Bölgede bu konuda tek odayız. Üyelerimizin ve esnaflarımızın başka illere gitmek zorunda kalmadan belgelerini edinebilmeleri için anlaşmalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.