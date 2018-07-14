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14 Temmuz 2018 10:12

DTSO’da hijyen eğitimi tamamlandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ve toplamda 145 kursiyerin katılım sağladığı Hijyen Eğitimi tamamlandı.

DTSO’da hijyen eğitimi tamamlandı

14 Temmuz 2018 10:12


DTSO tarafından, Otel, Restorant, Cafe ve Yemek Siteleri işi yapan ve bu alanlarda hizmet veren üyelerimiz ve çalışanlarına yönelik ‘ Temel Hijyen Uygulamaları ve Gıda Hijyeni Bilgilendirme Eğitimi’ düzenlendi. Düzce Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde ‘düzenlenen eğitim odamız toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitim sonrası katılımcılara ‘Halk Eğitim tarafından ‘Hijyen Eğitimi Programı Kurs Bitirme Belgesi’ verildi.


Eğitimin son kısmına DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Saydam, Meclis Üyeleri Hayati Eğilmez ve Hasan Arslan da katıldılar.


Programda konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, hizmet sektörünün büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu nedenle bu belge ve sertifikalandırma hizmetlerinin de önemli olduğunu ifade etti. Şahin, 145 katılımcı olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini, işletmelerin bu konuya verdikleri önemi de ortaya çıkardığını söyledi.


Meclis Üyesi Hasan Arslan ise, Hijyen Belgesi konusundaki talebe cevap vermekte zorlandıklarını ve bu eğitim programına katılamayanların önümüzdeki hafta yeniden düzenlenecek olan programa katılabileceklerinin müjdesini verdi.


Arslan, 20 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek olan eğitim programı için oda web sitesinden bilgi alınıp başvuru yapılabileceğini de sözlerine ekledi.




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