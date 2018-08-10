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10 Ağustos 2018 11:03

DTSO’da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın KOSGEB işbirliği ile düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı.

DTSO’da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı

10 Ağustos 2018 11:03


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda Eğitmen Şeyda Otluoğlu Kuyumcu tarafından verilen eğitimin son bölümüne Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de katıldı. Şahin, projesiz ve belgesiz ne Türkiye’de ne de başka bir ülkede kamusal teşviklerden yararlanmanın imkansız olduğunu belirterek "Eğitime katılanların çoğunluğunun genç olduğunu görüyorum. Umudumuz sizlersiniz. Ülke olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Üretmeniz, istihdam sağlamanız ve ekonomiye katkı sağlamanız gerekiyor. Biz oda olarak karşınıza çıkabilecek olumsuzlukları gidermek adına buradayız. Aklınıza takılan her konuyu bize ve konusunda uzman olan personelimize istediğiniz zaman sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.




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