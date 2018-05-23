DTSO’dan Ayhan Şamandar’a ziyaret

Dr. Ayhan Şamandar’ı ziyaret etti.

Ziyarete DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Türkan, Metin Coşkun, Yalçın Top, Meclis Üyeleri Hasan Arslan, Hayati Eğilmez ve Ömer Demirtaş katıldılar.

Ziyarette konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, birçok projede beraber çalıştıkları Prof. Dr. Ayhan Şamandar’a yeni görevinde başarılar diledi. Bundan sonraki süreçte de yeni projeler geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda daha önce başka illerin başarıyla test ettikleri uygulamalı eğitim-işbaşı eğitim programlarının gündeme aldıklarını, öğrencilerin yarım dönemlerini işyerlerinde gerçek çalışma ortamlarında geçireceklerini söyledi.