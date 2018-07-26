DTSO’dan mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi (Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayi, Akaryakıt) üyeleri ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Mesleki Yeterlilik Belgeleri kanununda yapılan yeni düzenlemeler sonucunda ikinci el motorlu kara taşıtları mesleki yeterlilik belgesinin bu sektörde faaliyet gösteren firma sahipleri ve personelleri için zorunlu hale gelmesi nedeniyle bir basın açıklaması yaptılar.

Basın toplantısında Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in haricinde, 6. Meslek Komitesi Başkanı Metin Topal, 6. Meslek Komitesi Üyesi İlhan Coşkuner hazır bulundular.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "Mesleki Yeterlilik Belgeleri Kanununda yapılan değişiklik ve yürürlüğe giren yeni uygulama nedeniyle 1 Ocak 2019 tarihine kadar ilgili kuruluş ve kişilerin belgelerini almaları zorunlu tutulmuştur. Bu tarih itibariyle, İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere ‘Yetki Belgesi’ vermeyecektir. Noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin ‘Alım-Satım İşlemlerini’ kabul etmeyecektir. Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere ruhsat vermeyecektir. Mesleki Yeterlilik belgeleri konusunda Mevcut işletmeler için 1 Ocak 2019, Yeni kurulacak işletmeler için ise 1 Eylül 2018 ve burası çok önemli işletmelerinde lise mezunu olmayan personel çalıştıranlar için son başvuru tarihi ise 13 Ağustos olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de ilgili meslek ile iştigal eden üyelerimizin herhangi bir cezaya tabi olmadan odamıza başvurarak mesleki yeterlilik belgelerini almalarını önemle rica ediyoruz. Odamız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iştiraki olan MEYBEM firmasının akredite çözüm ortağı durumundadır. Bu sayede üyelerimiz hem kendileri hem de personelleri için başvurularını odamızda yapabilir belgelere odamız aracılığıyla rahatlıkla ulaşabilirler.

Ayrıca yine odamız aracılığıyla Metal, Makine, İnşaat ve Asansör sektörlerindeki çeşitli alanlarda toplam 42 konuda Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmekteyiz. Bu belgeler için de yine odamıza başvuru yapılabilecektir. Ayrıca konuyla ilgili detaylı bilgi ve linklere odamızın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından rahatlıkla ulaşılabilmektedir" şeklinde konuştu.

İkinci el motorlu kara taşıtları mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu

Başkan Tuncay Şahin, yeni yürürlüğe giren düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan firma sahipleri ve çalışanlarına yönelik mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini belirterek “İlimizde de birçok arkadaşımızın iştigal ettiği ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti konusunda devletimiz belli çalışan standartları belirlemiş ve firma sahiplerinin de bu standartlarda olmasına kanaat getirmiştir. Bu nedenle de ilgili meslek ile iştigal eden üyelerimizin herhangi bir cezaya tabi olmadan odamıza başvurarak mesleki yeterlilik belgelerini almalarını önemle rica ediyoruz” dedi.