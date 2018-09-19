DTSO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

Depremde yıkılan ve konteyner sınıflarda hizmet verirken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her ile bir okul projesi kapsamında, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun özel direktifleriyle Nusrettin Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu'nun yerine TOBB İlköğretim Okulu yaptırılmıştı. Eğitim öğretime başlayan fakat resmi açılış gerçekleştirilmeyen TOBB ilköğretim Okulu'nun önümüzdeki yarıyıl döneminde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımlarıyla resmi açılışının yapılması planlanıyor.

Yeni eğitim öğretim sezonunda TOBB İlköğretim Okulu'nda okuyan çocuklara destek olmak amacıyla yine Hisarcıklıoğlu'nun büyük katkılarıyla 40 adet kırtasiye seti hediye edildi. Teslim töreninde DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ ve TOBB İlköğretim Okulu Müdürü Ümit Kemal Şen hazır bulundular.

Kırtasiye setlerinin takdiminin ardından TOBB İlköğretim Okulu Müdürü Ümit Kemal Şen, DTSO Heyetine okulu gezdirerek okul hakkında bilgiler verdi.