DTSO’nun iki projesi onaylandı

İmalat sanayiine yönelik eğitimin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ‘Makine İmalat Sanayiinde Yeterliliklerin ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi Projesi’ yapılan değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazandı.

Proje ile, Makine İmalat Sanayinde sektörle, mesleki eğitim arasında iş birliğinin geliştirilmesi, sektör tarafından ihtiyaç duyulan güncel yetkinliklerin ve teknolojik alt yapının iyileştirilmesi, iş veriminin geliştirilmesi yoluyla bölgede rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Düzce Üniversitesi – Düzce Meslek Yüksekokulu ortaklığında ve birçok iştirakçi kuruluş iş birliğinde hazırlanan proje Düzce’de imalat sanayii sektöründe iş dünyası ve mesleki eğitim arasında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde atılmış olan önemli bir adım olacak.

Bunula birlikte Düzce’de aynı program kapsamında 5 proje, Üretim Altyapılarının geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında ise, 1 proje, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanmış olup hazırlanan projeler Düzce’nin kalkınmasına ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak.