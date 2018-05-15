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15 Mayıs 2018 13:04

DÜ Cami inşaatı temeli törenle atıldı

Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesine yapılacak olan caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

DÜ Cami inşaatı temeli törenle atıldı

15 Mayıs 2018 13:04


Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesinde düzenlenen temel atma törenine Vali Dr. Zülkif Dağlı, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Akçakoca Müftüsü Mehmet Taşçı, Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesinde caminin ihtiyaç olarak tespit edildiğini ve çalışmaların başlatıldığını belirterek ’’Üniversite yerleşkemizde şu an 2 bin 500 öğrenci var. İleride bu rakam 5 binlere ulaşacak. Cami yapılması yönünde çalışma başlattık ve bu aşamaya kadar geldik. Caminin açılışını da birlikte gerçekleştireceğiz. Herkes yardım edecek ve bu cami en kısa zamanda bitirilecektir. Ben aranızdan ayrılacağım Adıyaman ilinde görev yapacağım ancak şu bilinmelidir ki Adıyaman’da bu cami içinde yardımlar alacağız’’ dedi.


Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Cami inşaatı ruhsatı verildiğini dikkat çekerek ’’Üniversite camimizin temelini hep birlikte atıyoruz. Bizler bu camiyi 1.5 - 2 senede bitirmeliyiz. Akçakoca halkının ve Valimizin desteği ile bu camimizi bitireceğiz. Herkesin tüm hayırseverlerin cami yapımında destek vereceklerini inanıyorum’’ dedi.


Vali Zülkif Dağlı, ise "İnşallah hayırlı olacaktır. Herkes hayırlı iş için buradalar. Üniversitemiz gelişiyor, Siyasal Bilgiler Fakültesiyle birlikte bu öğrenci sayımız 4 bin 500’lere çıkacak. Burada sadece cami olmayacak, burada kütüphane ve kültür merkezide olacak. Camimizin altında öğrencilerin vakitlerini geçirecekleri yerlerde bulunacak. İnşallah en kısa sürede camimizi bitireceğiz’’ dedi.


Konuşmaların ardından dualar okunarak kurban kesildi ardından beton dökümü yapıldı.




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