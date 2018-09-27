DÜ, Düzcelileri ağırlamaya devam ediyor

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından üniversite-şehir bütünleşmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Açık Kampüs” uygulaması, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında da gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Halkın Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımasına imkan sağlamak amacıyla başlatılan Açık Kampüs uygulamasında Düzce Üniversitesi, Düzcelileri konuk etmeyi sürdürüyor. Açık Kampüs uygulaması için Anıtpark Meydanı'ndan Düzce Üniversitesi'ne ait araçlarla Konuralp Kampüsüne gelen vatandaşlar, üniversitenin çeşitli birimlerini ziyaret etti.

İlk olarak Düzce Üniversitesi Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı binasını ziyaret eden vatandaşlar, Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ile de bir araya geldi. Düzce halkını ağırladıkları için memnun olduklarını belirten Prof. Dr. Balbay, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin yeni binası ve sağlık hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Daha sonra Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezine (DÜBİT) uğrayan ziyaretçiler, DÜBİT'in sunduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldu. DÜBİT uzmanları, Tarım Bakanlığı “Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Yeterliliği” belgesine sahip, TÜRKAK tarafından akredite edilen Merkezin bölge insanına yönelik birçok analiz hizmeti verdiğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi'nin kapılarını halka açtığı ve kendilerine gösterdiği ilgi için teşekkür eden vatandaşlar, bu uygulama sayesinde üniversitelerini daha yakında tanıma imkanı yakaladıklarını belirterek bilim yolunda akademisyenlere ve öğrencilere başarılar diledi.