DÜ “İzler” sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi’nde açılan sergiye; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, öğretim elemanları, öğrenciler ve sanatseverler katılım gösterdi. Düzce Üniversitesi Resim ve Heykel Bölümü, lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yıl sonu sergisi olarak düzenlediği etkinlikte; fotoğraf, heykel, yerleştirme ve resim gibi farklı disiplinlerden çalışmalar yer alıyor. “Lorem İpsum” (İzler) başlıklı sergi, 18 Mayıs 2018 tarihine kadar tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.