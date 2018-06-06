DÜ öğretim üyeleri fındık üreticileriyle bir araya geldi

Dr. Sevcan Öztemiz ve Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım, Akçakoca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Fındık Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Yöntemleri” konulu konferansta bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Konferansa; Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, Akçakoca Tarım İlçe Müdürü Cemil Uzun, Akçakoca Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Şahin Başaran, köy muhtarları ve fındık üreticileri katılım gösterdi.

Fındıkta sorun olan hastalık ve zararlılar ile mücadele olanaklarının tartışıldığı konferansta; Dr. Sevcan Öztemiz "Fındıkta Amerikan Beyaz Kelebeği ve Fındık Filiz Güvesi Zararlıları ile Mücadelesi" adlı sunum gerçekleştirirken, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım ise; "Fındıkta Külleme ve Mücadelesi" başlıklı çalışmasını katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Amerikan Beyaz Kelebeğinin çıkış zamanını belirlemek için kurdukları ışık tuzaklarında kelebek çıkışlarının başladığını belirterek, tüm fındık üreticilerinin bu uyarıyı dikkate almalarını, zararlı ile mücadele zamanının yaklaştığı bu kritik günlerde sürekli fındık bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. İsmet Yıldırım ise; hastalığın yayılmasını önlemek ve zararı en aza indirmek için kültürel önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Yıldırım, daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise, belirtiler görülmeden önce ve yapraklar normal büyüklüğünü aldıktan sonra; hastalık bahçede ilk kez çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez mücadelenin yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen sunumların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Katılımcılardan gelen sorular ve karşılaştıkları sorunlara karşı uygulanması gereken çözüm önerileri değerlendirildi.

Konferansın değerlendirme ve kapanış bölümünde, İlçe Tarım Müdürü Cemil Uzun, konferansa sunumlarıyla destek veren Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti.