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DÜ öğretim üyesinin çalışması üçüncülük ödülüne adlı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Dr.

Öğr. Üyesi Emin Özlü; Ankara'da düzenlenen 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde “Türkiye'de Akne Şiddet ve Etkisinin Değerlendirilmesi: Akne Şiddet ve Etki Derecelendirme Sistemi (ASIG) Kullanılarak Yapılan Çok Merkezli Bir Çalışma” konulu sunumuyla “En İyi Poster Araştırma Üçüncülük Ödülü'ne layık görüldü.


Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emin Özlü, yaptıkları “Türkiye'de Akne Şiddet ve Etkisinin Değerlendirilmesi: Akne Şiddet ve Etki Derecelendirme Sistemi (ASIG) Kullanılarak Yapılan Çok Merkezli Bir Çalışma” ile akne şiddetinin değerlendirilmesi konusunda önemli sonuçlara ulaştıklarını ifade etti. En sık görülen cilt hastalıklarından birisi olan Akne hastalığında, hastalık şiddetinin belirlenmesi için altın standart olabilecek bir yöntemin henüz olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Emin Özlü, bu nedenle yaptıkları çalışma ile yeni bir skorlama sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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