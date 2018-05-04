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04 Mayıs 2018 12:40

DÜ Rektörü Çakar’dan İş Sağlığı ve Güvenliği haftası mesajı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

DÜ Rektörü Çakar’dan İş Sağlığı ve Güvenliği haftası mesajı

04 Mayıs 2018 12:40

Dr. Nigar Demircan Çakar, İş Sağlığı ve Güvenlik haftası nedeniyle bir mesaj yayınlandı.


İş Sağlığı ve Güvenlik haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli nedenlerle meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları üzücü sonuçlar doğurmakta, maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. İş yerlerinin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli düzenleme ve yatırımları yapması; çalışanların sağlığına zarar verebilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırmakla birlikte iş yerlerinde güvenli bir ortam oluşmasını ve maddi manevi kayıpların önüne geçilebilmesini sağlayabilmektedir."


"İş yerlerinde meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesine katkı sunmak adına Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde sorumluluklarını bilen, insana ve emeğine saygı duyan iş sağlığı ve güvenliği teknikerleri yetiştirmekteyiz. Farkındalık oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için her yıl düzenli olarak çeşitli etkinlikler düzenleyen Düzce Üniversitesi olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı kutluyor, iş kazalarının ve buna bağlı olarak meydana gelen maddi ve manevi kayıpların son bulmasını temenni ediyoruz."




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