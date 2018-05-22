DÜ’de “Bilişsel Davranışçı Terapide Güncel Yaklaşımlar” anlatıldı

Berk Murat Ergün, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; DÜBAM Müdürü Öğr. Gör. Dilek Akkuş, DÜBAM Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kendirli, Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Gönül Asuk, Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Dilek Kar, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon ve İlk Adım Merkezi çalışanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Kognitif Davranış Terapileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Berk Murat Ergün, hastalara uygulanacak terapi yöntemlerinden bahsederek, onlarla kurulacak iletişim ve etkileşimin önemine değindi. Psikiyatrların hastalarına öğrettikleri bilgileri yaşamsal olarak deneyimlemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Berk Murat Ergün; davranışsal tedaviler, bilişsel terapiler, üçüncü dalga terapiler, farkındalık ve kabul kavramları, farkındalık temelli kognitif terapi, kabul ve kararlılık terapisi gibi konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bütün terapi yöntemlerinde davranışlara odaklandığını belirten misafir konuşmacı, önemli olanın hastayı bir davranışın içine sokmak olduğunu ifade etti. Hayatın diyalektiğinin belirsizlik üzerine kurulduğuna ve bazı belirsizliklerin giderilemeyeceğine işaret eden Ergün, dünyada var olan her şeyin karşıtlıklarıyla birlikte varlığını sürdürebildiğini söyledi.

Bir gün içerisinde birçok uyarılara maruz kalındığını dile getiren Berk Murat Ergün, “Bu uyarılara karşı bazı alışkanlıklar ediniriz. Edindiğimiz bu alışkanlıklar da bizi yönlendirmeye başlar. Biz buna otomatik pilot diyoruz. Artık hayatımızı biz yönlendirmiyoruzdur. Psikiyatr olarak bizler burada devreye girerek kişilerin farkındalıklarını oluşturmaya çalışıyoruz ve gelişen olaylara karşı kişilerin bilinçli bir davranış sergilemesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Program sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Psikiyatr Dr. Berk Murat Ergün’e DÜBAM Müdürü Öğr. Gör. Dilek Akkuş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.