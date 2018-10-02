DÜ'de Erasmus+ Programı ve Hareketlilikler Çalıştayı düzenledi

Düzce Üniversitesi akademik birimlerinin dış ilişkiler temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi'nin kalitesini ve mükemmelliğini artırmak için bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti. Yurt dışı hareketliliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Genç, ilk kez yurt dışına çıkacak olan öğrencilere veya öğretim elemanlarına yol göstermek, tecrübe paylaşımında bulunmak, konuyla ilgili fikir ve önerileri konuşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Eğitim için yurt dışına giden öğrenci ve akademisyen sayısının fazlalığının, Düzce Üniversitesi'nin kalitesi ve başarısının göstergesi olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlhan Genç, yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde 150 arttığını belirterek bu oranları daha da artırmak istediklerini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından, Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün Erasmus+ programıyla ilgili sunumlarına geçildi. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden Prof. Dr. Müge Kanuni Er, Öğr. Gör. Mehmet Mert Kaleci, Öğr. Gör. Beyza Şahin, Sultan Bilgiç ve Hayat Çulcu Erasmus+ programına başvuru koşulları, akademik tanınma ve derslerin denkliği, ödemeler ve dönüş işlemleri gibi birçok konuda önemli bilgiler aktardı.

Çalıştayın soru-cevap bölümündeyse Düzce Üniversitesi akademik birimlerinin dış ilişkiler temsilcileri, merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri soruları yönelterek Erasmus+ programı ve yurt dışı hareketlilikleri konusunda faydalı bilgiler ve önemli deneyimler elde etti.