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09 Mayıs 2018 17:52

DÜ’de "Küçük Adımlar Büyük Umutlar"

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğrencileri, “Topluma Hizmet” dersi bünyesinde 75.

DÜ’de

09 Mayıs 2018 17:52

Yıl Ortaokulu’na “Fen Bilgisi Koridoru” oluşturdu.


Dr. Öğr. Üyesi Şahin Danışman’ın koordine ettiği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Meryem Yazıcı, Beyza Ataseven, Vildan Enes Alemdar, İrem Mülayim ile Özge Coşkun’un katkılarıyla gerçekleştirilen “Küçük Adımlar Büyük Umutlar” projesi, Gümüşova ilçesinde bulunan 75.Yıl Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kendi imkanlarıyla bir dönem boyunca oluşturduğu Fen Bilgisi’ne ilişkin Türkiye haritası panosu, başta Türk-İslam tarihinde iz bırakmış bilim insanları olmak üzere, önemli bilim insanlarının hayatlarından ve çalışmalarından kesitler sunan posterler, güneş sistemi ve gezegenleri posteri, uzay hatırası için fotoğraf çektirme panosu ve diğer malzemelerden oluşan ilgi çekici materyaller, ortaokullu öğrencilerin bilgisine sunuldu.


Gün boyunca devam eden materyal sergisinde stantları ziyaret eden 5. ve 8. sınıf öğrencilerine Düzce Üniversitesi öğrencileri bilgi edinme materyalleri hakkında sunum gerçekleştirdi. “Topluma Hizmet” dersi kapsamında oluşturulan “Fen Bilgisi Koridoru” öğrencilerin sürekli etkileşimde bulunabilmeleri amacıyla koridorlarda sergilenmeye devam edecek.




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