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DÜ'de öğrenci ve öğretim üyeleri düşüncelerini dekana iletti

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen“9.

Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen“9. Açık Kapı Günü”nde, öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere tüm mensuplar; sorunlarını, iyileştirme önerilerini ve değerlendirmelerini Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz'e iletti.



Personel ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Açık Kapı Günü'nde Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Düzce Üniversitesi paydaşları ile bir araya gelerek görüş ve fikirlerini dinledi. Açık Kapı Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, “Değer Üreten Üniversite” olmanın gereği tüm düşünce ve önerilere açık olduklarını belirterek, herkesin fikrini önemsediklerini vurguladı. Tüm mensupların düşünce ve önerileriyle Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin daha iyi yerlere geleceğini ifade eden Prof. Dr. Öztemiz, 9. Açık Kapı Günü'ne katılarak görüş ve önerilerini paylaşan herkese teşekkür etti.

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