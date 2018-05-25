DÜ’den ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine ilgisini artıran proje

Topluma Hizmet dersi kapsamında, Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Volkan Bilir’in üstlendiği proje, Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Simge Nur Gençay, Mine Ak, Ravza Yağcı, Gülay Şahin, Nurcan Kazan ve Emine Demir tarafından gerçekleştirildi. Bir dönem boyunca yapılan planlamalar doğrultusunda Eğitim Fakültesi öğrencileri Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında deneyler tasarladı. Düzce’de yer alan Hikmet Akın Ortaokulu ve Şükran-Sedat Şenkardeşler Ortaokulu öğrencileri ile birlikte deneyler yapılarak ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerine karşı ilgilerinin artması amaçlandı.