Düğünde çıkan kavga sonrasında polisten ilginç tedbir

Düzce'de bir düğünde çıkan kavgayı ayırmak için olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri, kavgayı ayırdıktan sonra tekrar kavga çıkmasını engellemek için tarafların daveti ile düğüne katılarak oynayanlara eşlik etti.

Olay dün akşam saatlerinde Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağa Mahallesi'nde bir düğünde kavga olduğu yönünde ihbar alan Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri olay yerine gitti. Uzun süre tarafları sakinleştirmeye çalışan ekiplerce sona erdirilen kavgada daha sonra taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. Polis ekipleri de ortalığı sakinleştirmek için kavga eden tarafların tekrar kavga etmemesi için düğünde kaldı.

Üniformaları ile düğünde tarafların arasına giren Yunus ekipleri, oyun havalarına eşlik ederek taraflarla birlikte göbek attılar. Taraflar, ortaya aldıkları polis ekipleriyle birlikte çalan oyun havalarında eğlendiler. Polislerin de eşlik ettiği düğün daha sonra olaysız bir şekilde sona erdi.