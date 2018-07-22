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22 Temmuz 2018 17:21

Düğünde havaya ateş eden magandalara polis göz açtırmadı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri, düğün konvoylarında silahla havaya ateş eden magandalara göz açtırmıyor.

Düğünde havaya ateş eden magandalara polis göz açtırmadı

22 Temmuz 2018 17:21


Düzce şehir merkezinde yapılan düğün için gelin alma konvoyunda havaya ateş ederek rahatsızlık veren şahısların ihbar edilmesi üzerine D-655 Karayolu Düzce Merkez istikametinde yunus ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda konvoyda bulunan bir araçtan inen E.Ç. isimli şahsın belinde 7.65 ruhsatsız silah ve silaha ait şarjörde mermiler olduğunu belirledi. Silaha ve mermilere el koyan ekipler ayrıca bir başka araçtan inan F.A. isimli şahsın da kuru sıkı tabancası olduğunu belirledi. F.A.’nın aracında yapılan aramada ise kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 48 adet mermi ele geçirildi. Havaya ateş eden şahıslarla beraber alınan silahlar işlemleri yapılmak üzere Çatana Polis Merkezine götürüldüler. Düğünde havaya ateş ederek vatandaşları rahatsız eden magandalar hakkında 6136 S.K.Muhalefet ve 5729 S.K Muhalefetten adli ve idari işlem yapıldı.




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