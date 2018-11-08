DÜ'nün ihtisaslaşma alanındaki markalarının lansmanını gerçekleştirdi

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün düzenlediği “Nobel İlaç ile Marka Lansmanı” programında ihtisaslaşma alanında belirlediği markaların tanıtımını ve Marka Adı Yarışması'nın ödül törenini gerçekleştirdi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Nobel İlaç İcra Kurulu Üyesi Ömer Hulki Ocak, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Nobel İlaç temsilcileri, davetli konuklar, akademik ve idari birim yöneticileri ile öğretim üyeleri katıldı. Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün çalışmaları kapsamında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” ile “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazandırılması” alanlarında yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda üretilen ürünlerin yarışma ile özelliklerini, faydalarını ve potansiyellerini ortaya koyan marka adlarını belirledi. Yarışma sonucunda DUlife Düzce Üniversitesi'nin ana markası olarak seçilirken, DUlife çatısı altında kozmetik ürünlerin markası olarak Melenis, bitki ürünlerinin markası Herbynia, arı ürünlerinin markası ise ApideVera olarak belirlendi.

Düzce Üniversitesi markalarının tanıtımının yapıldığı ve yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin takdim edildiği programın açılış konuşması yapan Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, ihtisaslaşma sürecinin iki yıldır devam ettiğini belirtti. Uğraş, bu süreçte sağlam bir alt yapı kurduklarına işaret etti. Proje kapsamında çiftçilerle üretim yaptıklarını, klinik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve şehir dışından yatırımcılar çektiklerini ifade eden Prof. Dr. Uğraş, yapılan çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması ve tanınırlığın artması için de Düzce Üniversitesi'ne ait ürünleri ürettiklerini ve marka oluşturduklarını dile getirdi. DUlife çatısı altında Melenis, Herbynia ve ApideVera markalarını oluşturduklarını söyleyen Uğraş, 40 ürünün de izinlerinin alınarak satışlarının gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Açelya B. Gönüllü, Marka Adı Yarışması'nda dereceye girenleri tebrik ederek bu özgün markaların tasarımcısı olma onurunu kendisini veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkür etti. DUlife markasının doğal bir yaşamı vurguladığını ve yaprak formunun seçildiğini belirten Gönüllü, Melenis markasının adını Melen Çayı'ndan aldığını ve yazı formunun su gibi akışkan olduğunu betimledi. Arı ürünleri markası olan ApideVera'nın yazı karakterinin balı ve arıyı çağrıştıracak şekilde sarı renkte ve yumuşak, yuvarlak formda tasarlandığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Açelya B. Gönüllü, Herbynia markasının ise adını antik Bitinia bölgesi ve herbal sözcüklerinden aldığını ve antik dönemi yansıtan karakterler kullanıldığını sözlerine ekledi.

Nobel İlaç İcra Kurulu Üyesi Ömer Hulki Ocak, yaptığı konuşmasında, Değer Üreten Düzce Üniversitesi'ne destek olmalarının kendileri için onurlu bir görev olduğunu ifade etti. Endüstri olarak her zaman Düzce Üniversitesi'nin arkasında olduklarını söyleyen Ömer Hulki Ocak, katma değerli bilimsel çalışmaların üretilmesi kadar onun etkili tanıtımının da yapılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi için gurur verici bir günde bir araya geldiklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin ilk markasının DAGEM olduğunu belirten Rektör Çakar, belirlenen 3 yeni markanın da; ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında, çiftçilerin oluşturacağı ham maddelerin, Düzce Üniversitesi'nin yapacağı Ar-Ge faaliyetleriyle birleşerek yatırımcıların üretimiyle hayata geçeceğine dikkat çekti.

Üniversitelerin araştırma ve eğitim dışında farklı rolleri de olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çakar, bu rollerden en önemlisini sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak şeklinde açıkladı. YÖK ve Kalkınma Bakanlığı'nın başlattığı “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında güzel işler ortaya koyduklarını dile getiren Rektör Çakar, bütçe ve insan kaynağı açısından en çok desteklenen yükseköğretim kurumu olduklarını, bu bütçe ve insan kaynağını çok doğru bir şekilde kullandıklarını sözlerine ekledi.

İhtisaslaşma alanındaki başarıların iyi bir zemine oturduğunu söyleyen Çakar, bu başarıların diğer üniversiteleri de iştahlandıracağını dillendirdi. Bu projenin ülkemiz için çok faydalı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bu topraktan çıkan markalarla bölgenin geleceğe güçlü bir şekilde yürüyeceğinin altını çizerek kendilerine destek olan Nobel İlaç yöneticilerine ve Marka Adı Yarışması'na katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Marka Adı Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. “DUlife” marka adı ile 5 bin TL'lik birincilik ödülünü kazanan Günay Temür'e ödülü Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından takdim edildi. “Melenis” marka adı ile 3 bin TL'lik ikincilik ödülünün sahibi olan Emre Yücel'e ödülünü Nobel İlaç İcra Kurulu Üyesi Ömer Hulki Ocak takdim ederken, Herbynia marka adıyla Gökhan Durucan ise bin 750'şer TL'lik üçüncülük ödülünü, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin'in elinden aldı. Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, ödül törenindeki açıklamasında, birçok projede birlikte yer aldıkları Düzce Üniversitesi'ne destekleri için teşekkür etti.

Dünyada endüstri 4.0 ve yapay zeka gibi birçok önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi'nin de çok iyi bir seviyede bulunduğunu ifade etti. ApideVera marka adı ile bir başka üçüncülük derecesi elde eden Fatih Dursun'a ise 1.750'şer TL'lik üçüncülük ödülünü, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş takdim etti. Düzce Üniversitesi'nin marka lansmanı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.