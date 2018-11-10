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Dünya 3. oldular

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında iki dünya üçüncülüğü derecesi ile büyük bir başarının sahibi oldu.


Antalya'da düzenlenen 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Burak Günaydın, büyükler kategorisi 55 kg sağ kolda Dünya üçüncüsü olma gururu yaşadı. Aynı şampiyonada, Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Muhammed Gümüşoğlu ise 21 yaş altı 80 kg sağ kolda yine Dünya 3.'lüğü derecesi ile ülkemizi ve Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdı.

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