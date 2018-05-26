Dünya şampiyonasında 3. oldu

’sü olarak büyük bir başarı kazandı.

Toplamda 38 ülke ve yaklaşık 7 bin sporcunun mücadele ettiği Kick Boks Dünya Kupası Müsabakalarına Milli Takım bünyesinde katılan ve Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören sporcu,

Türkiye’de şampiyon olduğu 86 kg full contact kategorisinde mücadele etti ve tüm rakiplerini yenerek Kick Boks Dünya 3.sü oldu.

Daha önce 2018 yılı Ocak ayında Türkiye’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında ve Nisan ayında düzenlenen Uluslararası şampiyonada tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan Ekrem Ahmet Aksan, Kasım ayında Slovenya’da yapılacak Avrupa Şampiyonasına gitmeye de hak kazandı.

Yakın bir tarihte yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası müsabakalarına hazırlanan Düzce Üniversitesi öğrencisi, yine önemli dereceler elde ederek ülkemizin ve üniversitesinin adını duyurmak istediğini ifade etti. Şampiyon sporcu Ekrem Ahmet Aksan, “Bütün bu başarılarımı Doğan Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Aslan Doğan Hocama borçluyum. Kendisine ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.