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06 Temmuz 2018 17:05

Duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyorlar

Düzce’de yaşayan bir aile, küçük kızı için kullandıkları işitme cihazının bulunması için seferber oldu.

Duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyorlar

06 Temmuz 2018 17:05


Düzce’de yaşayan Serhan Zengin, işitme engelli kızının kullandığı Cochlear İmplant tipi işitme cihazını kaybetmesi üzerine cihazın bulunması için duyarlı vatandaşlardan yardım etmelerini istedi. Düzce Belediyesi’nden de yardım isteyen baba Serhan Zengin “Cedidiye Mahallesi çevresinde özellikle Hükümet Sokak mevkiinde kaybolan cihaz ameliyatla vücuda takılan bir işitme aparatı. Minik kızımın sesleri işitebilmesi için kafatasına uygulanan bir cihaz. Pili biten cihazın pilini değiştirmek için çıkarmıştık. Bir anda araç içinde koyduğumuz yerde bulamadık. Fiyatı çok pahalı olan bu cihazı bulmak için duyarlı vatandaşlardan yardım istiyorum. Lütfen böyle bir cihazı bulanlar bize yardımcı olsun. Şimdiden herkese teşekkür ederiz” dedi.




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