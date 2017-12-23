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23 Aralık 2017 01:24

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı merkezi özel hastane gibi çalışıyorlar

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi özel hastane gibi çalışıyor.

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı merkezi özel hastane gibi çalışıyorlar

23 Aralık 2017 01:24

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli doktorlar, diş hekimine gitme korkusu olan çocukları motive etmek için “Cesaret Diploması” ile ödüllendiriyorlar.


Düzce Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı olarak hizmet veren Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, çalışmaları ile göz doldurmaya devam ediyor. Diş çekimleri ve diş tedavilerinde hastalar formlar sayesinde tedavilerinin aşamaları hakkında rahatça bilgi alabiliyorlar.


Özellikle çocuk pedodontisi konusunda ileri seviyelere giden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gelen ve diş hekimi korkusu olan çocuk hastalar öncelikle motive edilmek amacı ile diş hekimi tarafından kısa bir ön konuşmaya tabi tutuluyorlar. Ardından çizgi film kahramanlarından oluşan diş koltuklarına oturan çocukların diş tedavileri rahatça yapılabiliyor. Tedavi sonrasında ise yine diş hekimi korkusu olan çocuklara “Cesaret Diploması” adı altında bir diploma verilerek, diş hekimi korkusu tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıyorlar.




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