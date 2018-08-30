Düzce ASKF Başkanı Bıyık, gencelir spor yapmaya çağırdı

Her türlü bağımlılıkla ilgili olarak Düzce Valiliği, Düzce Yeşilay Derneği ve Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından başlatılan kampanya büyük ilgi ile devam ederken ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, “Çalışmalar kapsamında bağımlılık denildiğinde uyuşturucu maddelerin akıllara geldiğini oysa, aile ortamında herkesin telefonu ile uğraşması, sohbetlerin yapılmaması da bir bağımlılıktır. Sosyal medya üzerinden oynanan oyunlarda bağımlılıktır. Son dönemde sosyal medya üzerinden kumar bile oynanmaya başladı bu daha da beter bir bağımlılıktır. Hiç bir aile benim çocuğum yapmaz diyerek çocuğunu takip etmekten kaçınmasın çocuklarımıza karşı sevecek olmak ve onlar ile sohbetler yapmamız gerekiyor” dedi.

Proje doğrultusunda komisyonlar oluşturduklarını belirten Erdoğan Bıyık, “Yaptığımız toplantılarda öğretmenler başta olmak üzere camilerimiz hocaları emniyet ve jandarmadan yetkililer ve kalabalık guruplar eşliğinde toplantılar yapıldı. Özellikle camilerdeki hocalarımızın hutbelerdeki ifadeleri ve bağımlılıkla ilgili mücadele konusunda cemaate bilgiler aktarmasını çok önemsiyoruz. Billboardlar da tanıtımlar yapıyoruz ve halkımız arasında bağımlılık konusunda bir kıvılcım çakmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Bıyık, bağımlılığın yaygın halde görülen mahallelerde, okullara ve spor kulüplerine spor malzemesi desteğinin de verileceğini sözlerine ekledi.