Düzce Barosu avukatları iftarda bir araya geldi

Düzce Barosu tarafından iftar yemeğin düzenlendi. Düzenlenen iftar yemeğine Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, başta olmak olmaz üzere avukatlar ve aileleri katıldı.

Baro Başkanı Av. Azade Ay, katılımın yüksek olduğu iftar yemeğine katılım sağlayan meslektaşlarına ve ailelerine teşekkür ederek “Ramazan ayı, huzur ayı, bereket ayıdır. Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğinde kendi üyelerimizle bir araya geldik. Sohbet etme imkanı bulduk. Önümüzdeki ramazan bayramının bütün dünyaya ve Ülkemize barış, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum” dedi.