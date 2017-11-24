Düzce Barosu öğretmenleri unutmadı

Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Ender Özen ve Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Gölyaka Yunus Emre İlkokulunda öğretmenlerle bir araya gelerek Öğretmenler Günün Kutladılar. Baro yönetimi öğretmenlere hediyeler verirken Baro Başkanı Av. Azade Ay, öğretmenlere sonsuza kadar destek vereceklerini belirterek “Sınıfta bilginin, toplumda huzurun, dünyada barışın sembolü olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günün kutuluyorum. Her zaman yanlarında onların destekçisiyiz” ifadelerinde bulundu.

Baro Başkanı Azade Ay ve avukatlar daha sonra öğretmenlerle sohbet etti.