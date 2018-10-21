Düzce Barosu'nda yapılan 10. olağan kongreden Azade Ay yeniden başkan olarak çıktı. 2 gün süren olağan kongre sonucunda yapılan seçimlerde Düzce Barosu'na mevcut başkan Azade Ay, kayıtlı avukatların büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Düzce Barosu'nda seçim heyecanı yaşandı. Mevcut Baro Başkanı Av. Azade Ay ile Av. Doğan Eser'in aday olduğu baro 10. Olağan Genel Kurulu'nun dün gerçekleştirilen birinci oturumunda divan oluşturulması, yönetim kurulu çalışma ve hesap raporları ile denetleme ile disiplin kurulu raporları okunmasıyla başlamıştı. Düzce Barosu Yeni Hizmet binasında gerçekleştirilen ve adaylar Azade Ay ile Doğan Eser'in de hazır bulunduğu 10. Olağan Genel Kurul, ikinci gününde oy verme işlemiyle devam etti. Başkanlık ve kuruların oluşturulması için yapılan seçimler sabah saat 09:00'da başladı. Akşam saat 17:00'da sona eren oy verme işleminin ardından oy sayma işlemine geçildi. Yapılan oy sayımına göre Düzce Barosu başkanlığına 113 avukatın oyunu alan Azade Ay seçildi. Av. Doğan Eser ise 89 oy aldı.

Seçimler sonrası açıklama yapan Azade Ay, Doğan Eser ile olağan kongrede başkanlık yarışına girdiklerini ancak bu seçimin aralarındaki kardeşlik köprüsünü bozmayacağını birbirlerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.