Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 09:56

Düzce Baro’sundan ABD’ye kınama

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av.

Düzce Baro’sundan ABD’ye kınama

03 Ağustos 2018 09:56

Azade Ay, “Düzce Barosu adına ABD yetkililerini şiddetle kınıyorum” dedi.


Düzce Baro Başkanı Azade Ay, ABD’ye tepki göstererek “4000 yıllık kadim bir milletin son bağımsız devleti olan Türkiye Cumhuriyetimize, ABD Yetkililerince adeta hizaya getirme, Türk Yargısına ayar vermeye yönelik olarak yapılmış olan açıklama ve uluslararası hukuk kuralları dışındaki işlemleri kabul etmiyoruz. Dün olduğu gibi bu günde emperyalist güçlerin karşısında, her türlü dayatmaya ilk günkü inancımızla karşı duracağımızı bildirir, bu açıklamaları ve hukuk dışı işlemleri yapan ABD yetkililerini şiddetle Düzce Barosu adına kınıyorum” ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç