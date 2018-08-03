Düzce Baro’sundan ABD’ye kınama

Azade Ay, “Düzce Barosu adına ABD yetkililerini şiddetle kınıyorum” dedi.

Düzce Baro Başkanı Azade Ay, ABD’ye tepki göstererek “4000 yıllık kadim bir milletin son bağımsız devleti olan Türkiye Cumhuriyetimize, ABD Yetkililerince adeta hizaya getirme, Türk Yargısına ayar vermeye yönelik olarak yapılmış olan açıklama ve uluslararası hukuk kuralları dışındaki işlemleri kabul etmiyoruz. Dün olduğu gibi bu günde emperyalist güçlerin karşısında, her türlü dayatmaya ilk günkü inancımızla karşı duracağımızı bildirir, bu açıklamaları ve hukuk dışı işlemleri yapan ABD yetkililerini şiddetle Düzce Barosu adına kınıyorum” ifadelerinde bulundu.